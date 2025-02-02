ضبط شخص تهجم على الموظفين داخل وزارة التنمية الاجتماعية

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمان من وزارة التنمية الاجتماعية حول قيام أحد الأشخاص من مراجعي الوزارة بالتهجم على الموظفين ومحاولة الاعتداء على ممتلكات الوزارة داخل مبناها، حيث تحركت على الفور أقرب دوريات النجدة للمكان.

وأضاف أنه عند محاولة طاقم الدورية السيطرة على الشخص وهو (من ذوي الاسبقيات الجرمية) وإلقاء القبض عليه، أبدى مقاومة للقوة، حيث استخدمت القوة اللازمة معه وتم القاء القبض عليه واصطحب للمركز الامني.

وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء، فيما نتج عن الحادثة إصابة إحدى الموظفات وحالتها الصحية العامة جيدة.