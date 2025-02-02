الإذاعة والتلفزيون يعلنان الدورة البرامجية لشهر رمضان

وطنا اليوم:أعلن المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إبراهيم البواريد خريطة برامجها الرمضانية لعام 2025، التي تتضمن مجموعة من البرامج الجديدة والمتنوعة التي تلامس اهتمامات المشاهدين في هذا الشهر الفضيل، حيث عرض توجهات الدورة الرمضانية التي جاءت في محاور :- ابراز هوية الشهر الفضيل ، تعزيز التكافل الاجتماعي ، دعم الإنتاج والابداع المحلي ، تلبية احتياجات الأسرة الأردنية بجميع فئاتها، والتفاعل مع الجمهور عبر الشاشة والاثير ومنصات المؤسسة المختلفة

وأشار البواريد إلى أن الشاشة الأردنية تستمر في تبني وترجمة شعارها ( رمضان معنا احلى ) ، وتحافظ على ثوابت هويتها من خلال تقديم مجموعة البرامج التي عرفت بها مثل برنامج ( رمضان معنا احلى ) والذي يقدم المعلومة. والتسلية والجوائز القيمة ويبث على الهواء مباشرة ، و يفتح الباب امام الرعاة والمعلنين لاستغلال المساحة الاعلانية لتسويق مؤسساتهم ومنتجاتهم ، كما تحافظ الشاشة على تقديم برنامج مطبخ رمضان الذي يقدم الوصفات لربات البيوت في اختيار الاطباق اليومية والعصائر والحلويات على مائدة الاسر الاردنية ، ومن ثوابت الشاشة اضاف البواريد ووفق دراسة الاحتياجات يقدم التلفزيون الأردني برنامج طبي توعوي، والبرامج الدينية التي تشمل الفتاوى ( أسالوا اهل الذكر ) وبرنامج القيم الاسلامية ( شفاء القلوب) ،وتحافظ على بث برنامج ( المسابقة الهاشمية ) الذي يتنافس به حفظة القرآن الكريم بأصواتهم الندية وبأشراف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى جانب فترة الغروب المنقولة على الهواء مباشرة من مسجد الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه – ، كما وننقل لكم كما في كل عام المجالس العلمية الهاشمية كل يوم جمعة .

تعزيز التكافل الاجتماعي

أكد عطوفة المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية بأنه قد تم استحداث برنامجا اجتماعيا يحمل اسم ( إنما الصدقات ) وهو مطلع الآية القرآنية( إنما الصدقات للفقراء والمساكين …) و يعكس البرنامج معدن شعبا الأصيل في التكافل الاجتماعي ، ويعكس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة مع المؤسسات الوطنية في سد احتياجات العائلات العفيفة ، بأسلوب لا يمتهن كرامة المتلقي ويراعي شفافية الاختيار من خلال شراكة مع صندوق المعونة الوطنية ، التي قدمت دراسات للحالات المستهدفة في كافة محافظات المملكة .

القدس الحاضرة في الوجدان الهاشمي والاردني

حيث يقدم التلفزيون الأردني للعام الثاني على التوالي برنامجا يعكس الحضور للمدينة المقدسة ( القدس الشريف ) في الوجدان الهاشمي والاردني والدعم اللامتناهي لصمودها ، ويأتي برنامج ( من القدس ) الجزء الثاني للتعريف بمعالم المدينة والتأريخ لعروبتها والحق الإسلامي بها أمام حملات التهويد الذي تتعرض له .

الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون الاردني

تحتوي الدورة الرمضانية لهذا العام على مجموعة من المسلسلات الدرامية الحصرية التي ستُعرض لأول مرة في رمضان. تتنوع هذه المسلسلات بين التراجيديا الكوميديا ، والدراما الاجتماعية، حيث يقدم نخبة من النجوم على تقديم قصص تمس جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية والثقافية في العالم العربي.

من أبرز هذه الأعمال، يُعرض مسلسل حكاية لونا الذي يتناول موضوعًا اجتماعيًا حساسًا في قالب درامي مشوق، بينما يقدم مسلسلي [ صورة بصورة ، وترند زعل وخضرا ] جرعة من الكوميديا الخفيفة التي تليق بأجواء الشهر الكريم ، بالإضافة إلى أعمال أخرى سيتم الكشف الإعلان عنها تباعا .

ويقدم التلفزيون الاردني المسلسل البدوي ( عدالة الصحراء ) بما يحمل من إرث وتراث اردني أصيل .

الإذاعة الأردنية تبسط برامج رمضانية عبر أثير محطاتها الأربعة.

قال مدير عام المؤسسة إن الإذاعة الأردنية أعدت عبر محطاتها الأربعة( البرنامج العام ، القرآن الكريم ، عمان اف ام ، واربد أف ام ) خريطة برامجية شمولية على مدار بثها في ٢٤ ساعة يومية ، مع ابقاءها على ثوابت الخدمة العامة في البرامج اليومية السيارة ، وحضور للدراما الأردنية الاذاعية والمسابقات ، وبرامج السهرة في ليالي رمضان ، وتقدم الإذاعة الأردنية فترتي السحور والغروب على الهواء مباشرة

وأكد البواريد تنوع القوالب البرامجية الى جانب الابتهالات والقراءات القرآنية في إذاعة القرآن الكريم ومشاركة كبار العلماء الاجلاء من العالم الإسلامي يشكل علامة فارقة في شهر رمضان المبارك .

وختم المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية عطوفة الاستاذ ابراهيم البواريد أن تصميم الخريطة البرامجية للمؤسسة قد جاء بناء على دراسة الاحتياجات للمشاهد والمستمع ، وأن هناك مراجعة مستمرة في تقييم الأعمال المقدمة ، حيث أن ما يزيد عن سبعين برنامجا وعملا تم تمحيصها والعمل على إخراجها بالصورة التي نأمل أن تنال على رضا المشاهد والمستمع ووكلاء الدعاية والإعلان ، وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.