توقعات بهطول زخات ثلجية ممزوجة بالمطر في هذا الموعد

وطنا اليوم:تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الأردن ستتأثر تدريجياً يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، يتمركز فوق جزيرة قبرص.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس بارداً وغائماً مع هطول الأمطار في شمال المملكة، تمتد لاحقاً إلى المناطق الوسطى، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.

وتنشط الرياح الغربية يوم الأربعاء، حيث تصل سرعتها في بعض المناطق إلى حوالي 60 كم/الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في مناطق البادية.

وخلال ساعات الليل، يزداد تأثير المنخفض، وتمتد الهطولات لتشمل معظم المناطق، مما يزيد من فرص تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

الخميس يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على المملكة وتوالي درجات الحرارة انخفاضها ، الطقس باردا جدا وغائماً وماطراً في مختلف المناطق. وتشير التوقعات إلى أن الأمطار ستكون غزيرة أحياناً، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تتهيأ الفرصة خلال ساعات الفجر والصباح لهطول زخات ثلجية ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وسط رياح نشطة تزيد من الشعور بالبرودة القارسة.

يتراجع تأثير المنخفض يوم الجمعة، تضعف فرص الهطولات مع بقاء الطقس باردة جدا.

وتزداد فرص تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المرتفعات والمناطق الصحراوية.

تحذيرات هامة:

خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار، خاصة خلال الليل.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، خاصة في مناطق البادية.

شدة سرعة الرياح التي قد تصل إلى 60 كم/الساعة، مما يؤدي إلى تطاير الأجسام غير المثبتة.

انزلاق المركبات على الطرق المبتلة بفعل الأمطار أو الصقيع.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر و متابعة التحديثات ، والاخذ بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية حفاظاً على السلامة العامة.