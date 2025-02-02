حماية المستهلك : تخوف من ارتفاع بعض اسعار السلع مع اقتراب الشهر الفضيل

وطنا اليوم:تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين ومن كافة محافظات المملكة تتعلق بارتفاع اسعار دجاج النتافات مرة اخرة بعد ان انخفضت اسعار لمدة محدودة خلال الفترة الماضية حيث كان يباع الكيلو غرام الواحد من دجاج النتافات بـ 160 قرشا بالمتوسط واليوم يباع بمبلغ 190 قرشا بالمتوسط ووصل الى 2 دينار ببعض ضواحي العاصمة عمان.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا نتابع بشكل دوري اسعار هذه المادة الاساسية خاصة انها تعتبر المادة الاهم على موائد الاردنيين في شهر رمضان المبارك وبالتالي يجب ان تكون اسعار هذه المادة معتدلة وتتناسب مع القدرات الشرائية المواطنين وان لا يتم استغلال حاجة المواطنين لها ورفع اسعارها بشكل فاحش.

وابدى الدكتور عبيدات تخوفه من ارتفاعات متزايدة قد تطرأ على هذه المادة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لذا لا بد من اتخاذ اجراءات فورية لمنع تكرار مع يحدث عند حلول الشهر الفضيل من ارتفاعات مبالغ فيها على الاسعار بشكل عام واسعار الدجاج بشكل خاص، لا سيما وان الحديث كان قبل شهر ان الاسعار سوف تبدا بالانخفاض التدريجي ولفترة طويلة الان ان هذا الانخفاض لم يستمر الا ايام معدودة وبدا مسلسل الارتفاع مرة اخرى بالرغم من قلة الطلب عليها مقارنة بفترات سابقة.

وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تشديد الرقابة على الاسواق والتنسيق المبكر مع منتجي ومستوردي الدواجن لمعرفة الكميات المنتجة والمستوردة خلال هذه الفترة وفترة شهر رمضان المبارك لمعرفة اذا ما كانت ستغطي حاجة السوق خلال الشهر الفضيل وذلك بسبب زيادة الطلب عليها مع الاسبوع الاول. ذلك أنه في حالة كانت الكميات لا تغطي حاجة السوق اتخاذ اجرات من الان لسد النقص و استيراد كميات كافية من دول الاقليم حتى تباع بأسعار معتدلة.

وتطرق الدكتور عبيدات الى كوادر الجمعية رصدت اسعار الخضار في السوق حيث تباع بأسعار مقبولة لغاية الان حيث يباع الكيلو غرام من البندوره ما بين 20-35 قرشا حسب جودتها والبطاطا ما بين 40-60 قرشا بالمحلات التجارية وتباع في بعض المحافظات وعلى الطرقات بأقل من ذلك ، والخيار ما بين 35-50 قرشا . وغيرها من الخضار وسنستمر في رصد الاسعار لمعرفة التغيرات التي قد تطرأ عليها مع اقتراب الشهر الفضيل فيما اذا ستبقى هذه الاسعار معتدلة أم سيكون هنالك استغلال لحاجة المواطنين لها.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع وتخزينها قبل الشهر الفضيل لانها متوفرة وبكميات كافية وهذا السلوك الشرائي السلبي سيعمل على ارتفاع اسعارها من جهة وتلف بعض انواع السلع من جهة الاخرى وبالتالي خسائر مالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة