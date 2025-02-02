إنجاز 66 مشروعا من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي من أصل 83 العام الماضي

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة عن إنجاز 66 مشروعا خلال العام الماضي من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، فيما لم تنجز 17 مشروعا من الأولويات الـ 83 المخصصة لتنفيذها بالعام ذاته.

ووفق تقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء فإن أبرز ما جرى تحقيقه على مستوى محرك الاستثمار؛ انتهت الحكومة من تحديث نماذج الفرص الاستثمارية وإطلاق 21 فرصة جديدة ضمن القطاعات ذات الأولوية.

وتعاقدت الحكومة مع شركة استشارية متخصصة في تقديم خدمات استشارية لترويج الاستثمار واستقطاب الاستثمارات في المملكة، فيما جرى تفعيل 95 خدمة استثمارية على المنصة الإلكترونية الشاملة للخدمات الاستثمارية.

أما فيما يتعلق بمحرك الصناعات عالية القيمة، جرى صدور النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.

وأنشأت الحكومة؛ قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي والتي أسهمت في تحديد استراتيجيات الأمن الغذائي وتعزيز المخزون من المنتجات الزراعية، كما جرى إنشاء وتشغيل نظام رقمي لتسجيل الحيازات الزراعية والذي بدوره عمل على تمكين القطاع الزراعي من الحصول على الدعم المناسب، وتعزيز القدرة على تتبع الأنشطة الزراعية. كما وتم تفعيل عمل المجلس الأعلى للأمن الغذائي.

وفي محرك الخدمات المستقبلية؛ جرى إصدار وثيقة الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2008)، وتحديث الأطر التشريعية والناظمة للقطاع المصرفي، وإقرار عدة أنظمة وتعليمات في عام 2024، منها: نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024، نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، كما جرى الانتهاء من رقمنة ما نسبته 65% من الخدمات الحكومية، وإنشاء 4 مراكز خدمات شاملة.

وفي محرك الأردن وجهة عالمية؛ والذي يعد القطاع السياحي المكون الرئيسي له، وبالرغم من التحديات الإقليمية التي واجهها قطاع السياحة في الأردن، بلغت الإيرادات السياحية لعام 2024 حوالي 5.132 مليارات دينار، بانخفاض نسبته 2% عن العام الماضي، فيما بلغ عدد الزوار 6.108 ملايين زائر، مسجلا انخفاضا نسبته 4%.

وبالرغم من ذلك تراجع عدد الزوار الأجانب بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي أثر سلباً على تشغيل خطوط طيران مع الدول المستهدفة وكذلك محطة استقبال السفن السياحية، كما شهد القطاع انخفاضا كبيرًا في نشاط شركات السياحة الوافدة والفنادق وأدلاء السياحة والمناطق السياحية الرئيسية مثل البترا، وفق التقرير.

ومع ذلك، شهد الأردن نموا بنسبة 8% في عدد السياح القادمين من دول الخليج والأردنيين المقيمين في الخارج، والذين يمثلون النسبة الأكبر من السياح الدوليين، فيما تركزت جهود القطاع هذا العام على تحسين تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية، من خلال تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل. برامج تدريبية، وإطلاق دراسات ومراجعة وتحديث التشريعات وتعتبر هذه الجهود حجر الأساس في استعداد القطاع للتعافي خلال عام 2025.

وفي محرك الريادة والإبداع؛ جرى إنشاء مدارس جديدة، والتحضير للتحول إلى الامتحانات الإلكترونية، وتفعيل منصات تدريبية للمعلمين، وإطلاق برامج تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال، إقرار نظام صندوق دعم الطالب الجامعي وزيادة مخصصاته لتوسيع نطاق الاستفادة من الدعم المقدم للطلاب في المستقبل، وإطلاق نظام القبول الموحد للطلبة الوافدين، وفي مجال التعليم المهني والتقني، تم استحداث تخصصات جديدة واعتماد برامج تعليمية وفق معايير عالمية تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي محرك الموارد المستدامة، جرى توقيع 13 اتفاقية تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وإيصال الغاز الطبيعي لمنطقتي القسطل الصناعية في عمّان والهاشمية في الزرقاء، وتوقيع اتفاقية لإنشاء شبكة توزيع الغاز لمدينة القويرة الصناعية وتحقيق المستهدف لعام 2024 ضمن استراتيجية الفاقد المائي تطبيقا لخطة الاستدامة المالية.

وفيما يتعلق بمحرك البيئة المستدامة؛ جرى استمرار العمل على تنفيذ مشاريع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية حيث تم تأسيس أول مركز وطني للمعلومات المتعلقة بالبطاريات المستهلكة للمركبات الكهربائية.

كما تضمن محرك نوعية الحياة افتتاح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع الوزارة الصحة في منطقة ياجوز، وافتتاح 17 مركزاً صحياً تتضمن 9 مراكز شاملة و7 مراكز أولية ومركزاً متخصصاً لطب الأسنان، وحوسبة 289 منشأة تراكميا، كما تم تفعيل خدمة توصيل الأدوية عن بعد في أكثر من 249 مستشفى ومركز صحي تراكمي.

كما عملت الحكومة على إصدار التشريعات لتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية، مثل قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، والاستمرار في تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع BRT بين عمّان والزرقاء لتوفير نقل عام آمن ومنتظم، تشغيل العمالة المحلية، وتقليل الازدحامات والحوادث، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 4.8 ميجاواط في مطار الملكة علياء الدولي.