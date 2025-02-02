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نقيب أصحاب المطاعم يطالب بتأجيل أقساط البنوك قبيل رمضان

منذ 6 ثواني
نقيب أصحاب المطاعم يطالب بتأجيل أقساط البنوك قبيل رمضان

وطنا اليوم:طالب نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، الحكومة بالتنسيق مع البنوك وإلزامها بتأجيل أقساط القروض لمدة لا تقلّ عن ثلاثة شهور من أجل تنشيط الأسواق، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في الأسعار، مشيرا إلى أن السيولة شبه مفقودة من السوق نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأضاف العواد أن الحركة الشرائية لدى المطاعم ومحال الحلويات تراجعت بنسبة ٧٠% في ظلّ نقص السيولة الحادّ، ما يستلزم اجراءات حكومية استثنائية تسهم بتنشيط الأسواق وضخّ المزيد من الاموال بالسوق.
وتابع العواد أن أرباح البنوك تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بشكل خيالي وزادات الفوائد والأقساط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل كبير، ما يستوجب من البنوك القيام بمسؤولياتها وواجبها تجاه المجتمع من خلال التخفيف عليه.
وشدد العواد على ضرورة تدخل الحكومة باتخاذ قرارات جريئة تسهم في دعم المواطنين والاقتصاد الوطني وانقاذ القطاعات الاقتصادية في ظلّ التراجع الحاد بالحركة الشرائية.


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