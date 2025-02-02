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الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية

منذ ساعتين
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية

وطنا اليوم:وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مطار العاصمة الرياض في أول زيارة رسمية له، وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”،فإن الشرع سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين للتباحث حول المستجدات على الساحة السورية والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا.
إلى ذلك، أقلت طائرة سعودية الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية يجريها منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، ليختار الرياض في أولى وجهاته.
وأكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا، إذ جدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في أثناء زيارته إلى سوريا دعم بلاده سيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.
وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع الشرع سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، كما ناقشا المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي هناك، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها.
كما وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة دمشق قبل أيام، وكانت أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ سقوط الأسد وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا.
وكان الرئيس السوري قد أكد في خطاب موجه إلى الشعب أنه تسلم رئاسة البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية.


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