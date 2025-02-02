وفاة و 12 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت الادارات المرورية وفرق الدفاع المدني مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة نتج عنها وفاة شخص واصابة 12 آخرين.

وقال ضابط غرفة إدارة السير لإذاعة الأمن العام الأحد، بوقوع حادث صدم مركبة بشجرة وعمود إنارة في منطقة صويلح وتحديداً بعد إشارة “إلبا هاوس” باتجاه إشارة المواصفات، في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم مما أسفر عن وفاة وأضرار مادية.

وأوضح أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة المقررة على الشارع.

وأضاف أن حادثين قد وقعا على شارع الأردن باتجاه مستشفى الملكة علياء، نتج عنه اضرار مادية وإعاقة مؤقتة على الطريق المذكور.

وبدوره، قال ضابط غرفة الدوريات الخارجية، إن حادث تصادم وقع بين “باص عمومي” ومركبة شحن من نوع “ديانا” في الشونة الشمالية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متوسطة.

وأضاف بأن حادث تصادم آخر بين مركبتين على الطريق الصحراوي، وتحديداً في منطقة القويرة باتجاه عمان، مما أسفر عن إصابتين، إحداهما بالغة والأخرى متوسطة، وقد تم نقل المصابين إلى مركزين طبيين في القويرة.

ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الطريق في ظل الظروف الجوية السائدة، والالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.