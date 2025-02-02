المكسيك وكندا تفرضان رسوماً انتقامية على الولايات المتحدة والصين تتوعد

وطنا اليوم:نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، باتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات، واصفة ذلك بأنه «افتراء»، ومؤكدة فرض رسوم جمركية «انتقامية» على الولايات المتحدة رداً على تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي.

وكتبت شينباوم على منصة (إكس): «نرفض في شكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية»، معلنة عن «إجراءات جمركية» ضد واشنطن.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في خطاب شديد اللهجة، أن كندا ستفرض رسوماً جمركية على المنتجات الأميركية رداً على تلك التي أعلن عنها ترمب في وقت سابق.

وقال ترودو: «كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية». واعتباراً من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي.

من جهتها، أعلنت الصين، اليوم (الأحد)، أنها «تعارض بشدة» التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي على بكين، متعهدة اتخاذ «إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم».

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن «الصين غير راضية أبداً وتعارض ذلك بشدة»، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهدد بفرض رسوم أيضا على واردات الاتحاد الأوروبي.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فقد فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا، ورسوما بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن خفض الرسوم على الواردات الكندية من الطاقة يهدف إلى تقليل الارتفاع في التكاليف.

كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا بفرض رسوم بنسبة 25% على كل الواردات من المكسيك.

وفي الوقت ذاته فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

ويبرر ترامب هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بلعب دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.

ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، مما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة. كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.

بذلك يهاجم الرئيس الأميركي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.