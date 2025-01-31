بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الهلال الأحمر: استلمنا من الاحتلال 3 سيدات مصابات في جنين

31 يناير 2025
الهلال الأحمر: استلمنا من الاحتلال 3 سيدات مصابات في جنين

وطنا اليوم_قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في جنين استلمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 سيدات مصابات بشظايا نتيجة قصف المخيم.

 

وكانت كتائب القسام سلمت أمس، الصليب الأحمر الأسيرة المجندة آغام بيرغر من بين ركام مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما سلمت الأسير الإسرائيلي غادي موزيس و5 عمال تايلنديين من موقع بيت الشهيد يحيى السنوار المدمر في خان يونس، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و”إسرائيل”.

 

 

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر أبلغه بتسلم الأسرى السبعة المفرج عنهم.

 

مقابل ذلك، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم محكومون بالسجن المؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 من الأطفال.

 

وفي الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5، جروح أحدهم خطيرة في جنين، بينما اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في جنين ونابلس، وواصلت تهجير الفلسطينيين من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

 

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 61 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا قرب سجن عوفر، غرب رام الله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:39

قرار تل ابيب حظر “الأونروا” في القدس يدخل حيز التنفيذ

10:32

الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

10:27

وفيات الجمعة 31-1-2025

09:58

خطة لفتح معبر رفح مع مصر تحت إشراف قوة أوروبية

09:40

سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام

09:34

الدكتور محمد الهواوشة يكتب:لا تهجير ولا إذعان: فلسطين للفلسطينيين

09:32

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

09:23

الأمن يطلق خدمة دراجة الإسعاف لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة

09:17

إلزام وضع سارية علم أمام كل مبنى أو منزل يرخص جديدا

06:05

ولي العهد بعيد ميلاد الأمير هاشم : أسأل الله أن يحفظك

05:04

محافظ الزرقاء يشارك بحملة التبرع بالدم بعنوان ( بعيدك سيدنا نخوتنا بدمنا

03:09

الشرع: تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء

وفيات
وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025