الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

وطنا اليوم_الجمعة تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد أحيانا في ساعات الليل الأولى الى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

التحذيرات:

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

السبت نهاراً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ليلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات:

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

الأحــد نهاراً: يستمر الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.