الإسكان والتطوير تجري قرعة على 79 قطعة أرض

وطنا اليوم:اعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبمناسبة الاحتفالات بالعيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني عن فتح باب الاستفادة واستقبال طلبات الراغبين بالحصول على قطعة ارض سكنية مخدومة ضمن مشروع اليتيمة في العاصمة عمان، والذي يقع جنوب العاصمة والى الجنوب الغربي من قرية النقيرة ضمن لواء الموقر.

ويبلغ عدد قطع المشروع والمخصصة للبيع بالانتفاع وبشروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان، 46 قطعة سكنية مخدومة بالطرق والمياه و الكهرباء وبالمواصفات التالية :

معدل مسـاحات القطع (363 – 568) م2، ومعدل ثمن القطعة (9972 – 15892) دينارا، معدل قيمة الدفعة الأولى (499 – 795) دينارا، ومعدل القسط الشهري (96 – 153) دينارا، وسعر المتر المربع (30) دينارا .

واشارت المؤسسة في بيانها الى ان طريقة السداد ستكون بدفعة مقدمة بنسبة 5 % ويقسط الباقي على 10 سنوات بفائدة 4 % او ما يعادلها بالمرابحة الإسلامية، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات الإستفادة من المشروع على موقعها الإلكتروني بدءا من اليوم الخميس ولمدة اسبوعين، شريطة أن يقوم مقدم الطلب بتفعيل تطبيق سند، حيث ان دليل الموقع الخاص بالمشروع متوفر على موقع المؤسسة بالإضافة الى كافة التفاصيل.

وكانت المؤسسة مكنت 79 مستفيدا من الحصول على قطعة ارض سكنية مخدومة (طرق ومياه وكهرباء) بشروط البرنامج الوطني للإسكان في مشروع العدنانية في محافظة الكرك من خلال قرعة تم اجراؤها عبر البث المباشر من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك، ويقع المشروع جنوب غرب بلدة العدنانية وكذلك غرب طريق الكرك – مؤتة وبالمواصفات التالية:

معدل مسـاحات القطع (331- 609) م2، ومعدل ثمن القطعة (6404- 12349) دينارا، ومعدل قيمة الدفعة الأولى (321-618) دينارا، ومعدل القسط الشهري (61- 117) دينارا، وسعر المتر المربع (20) دينارا .

واشارت الى ان طريقة السداد، بدفعة مقدمة (5 %) ويقسط باقي الثمن على (10) سنوات بفائدة (3.5%) أو ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.

واشارت الى ان الموقع الجغرافي الخاص بكل قطعة من قطع الأراضي متوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني بهدف تمكين الفائزون في القرعة من مشاهدتها بكل سهولة ويسر.

ودعت مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات الفائزين بالقرعة الذين اجتازو مرحلة التأهل للاستفادة من قطعة ارض سكنية مخدومة ضمن مشروع العدنانية في الكرك، الى استكمال إجراءات تخصيص قطعهم التي فازوا بها خلال أسبوعين اعتباراً من الثاني من شباط المقبل.