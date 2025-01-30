مجموعة شباب 911 تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 63

وطنا اليوم_محمد ملكاوي _بأسمى آيات الولاء والانتماء، تتقدم مجموعة شباب 911 بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والستين.

في هذا اليوم المبارك، نستذكر بكل فخر مسيرة العطاء والإنجازات التي قادها جلالتكم بحكمة وعزيمة، من أجل رفعة الوطن وكرامة المواطن.

و نسأل الله أن يحفظكم ويمدّكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى الأردن شامخًا تحت رايتكم الهاشمية المظفّرة.

كل عام وجلالتكم بألف خير، وحفظكم الله ذخراً وسنداً للوطن والأمة.