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ولي العهد: الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خطوة هامة لتعزيز التعاون

30 يناير 2025
ولي العهد: الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خطوة هامة لتعزيز التعاون

وطنا اليوم_ أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في بروكسل يمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأشار سموه إلى أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، الأمن، والاستقرار في المنطقة، مع تسليط الضوء على أهمية التنسيق المستقبلي في مواجهة التحديات الإقليمية

وأكد سمو الأمير الحسين أن هذه الخطوة ستسهم في تعزي دور الأردن والاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية المستدامة ودفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.


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