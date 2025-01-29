بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

السيسي: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

29 يناير 2025
السيسي: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

وطنا اليوم:قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.
وأضاف السيسي، أن ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على أمننا القومي.
وأكد أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025