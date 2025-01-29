السيسي: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

وطنا اليوم:قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.

وأضاف السيسي، أن ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدا التساهل أو السماح به لتأثيره على أمننا القومي.

وأكد أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.