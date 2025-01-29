بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البترول الأردنية تصدّر 500 طن من الغاز المسال إلى سوريا

29 يناير 2025
البترول الأردنية تصدّر 500 طن من الغاز المسال إلى سوريا

وطنا اليوم:كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية حسن الحياري عن تصدير 500 طن من الغاز البترولي المسال يوميًا إلى سوريا، وذلك لمدة عشرة أيام.
تصريحات الحياري جاءت خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية، بحضور ممثلين عن المصفاة وخبراء من قطاع الطاقة، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالطاقة النفطية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأردن للأشقاء في سوريا وفقاً للحياري ، والمساهمة في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها، في ظل الظروف التي تمر بها الجارة الشمالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025