تجارة عمان تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض

وطنا اليوم:شارك مدير عام غرفة تجارة عمان غالب حجازي في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل، الذي انطلق اليوم الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك حجازي في جلسة حوارية تحت عنوان “تصاعد التوترات في سياق التغيرات العالمية” التي تناولت التغيرات العالمية الكبيرة مثل الاندماجات وإعادة الهيكلة، تسارع استخدام الذكاء الصناعي في أماكن العمل، استمرار الأتمتة، تغييرات سلاسل الإمداد، وتحول الاقتصادات نحو الاستدامة البيئية، ومدى تاثير تلك التغيرات واثارها على العماله والجهود المطلوبه من أصحاب العلاقه لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات التي توائم ومتطلبات العصر الجديد خاصه التكنولوجيا الرقميه والتحول الاخضر والذكاء الصناعي.

وأكد حجازي على ضرورة التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها الأسواق العالمية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العمالية لمواجهة التحديات الجديدة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتغيرات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن هذه التغيرات تستدعي تحسين المهارات وتوفير التدريب المستمر للعمال لضمان تأهيلهم للفرص الجديدة في السوق، مع الحفاظ على استقرار الأجور وضمان الأمن الوظيفي.

وبين حجازي أن تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب استراتيجيات مبتكرة تجمع بين تحسين بيئة العمل ورفع مستوى التدريب المهني، مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص يجب أن يعملا معاً لتوفير حلول تضمن حقوق العمال وتعزز من قدرتهم على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق.

كما أكد على أهمية تعزيز بيئات عمل مرنة قادرة على استيعاب هذه التحولات، مع التركيز على ضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تدعم هذه التحولات بشكل منصف وفعال.

يشار الى ان المؤتمر المنظم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعيه يهدف

إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل و تعزيز الزخم في سوق العمل وتحسين جودة التعليم والتدريب و توفير فرص عمل متوازنة ومفيدة و تعزيز التعاون الدولي من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص بمشاركة أكثر من 150متحدثا خلال أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل