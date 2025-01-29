الملك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية في المجالات السياسية والأمن والدفاع والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والموارد البشرية ودعم اللاجئين

اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية تضمنت بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة

اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية أكدت تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس

الاتفاقية الأردنية الأوروبية أكدت على أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

وطنا اليوم:شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.

ويأتي توقيع الاتفاقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تأكيدا على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتقديرا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة.

كما تتضمن الاتفاقية بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وتؤكد الاتفاقية تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي أعلنا في تموز 2024 رغبتهما بالعمل نحو الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية، والبناء على اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقعت عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 وما تزال فاعلة.

وتعقيبا على توقيع الاتفاقية، قالت فون دير لاين إن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وله دور محوري في استقرار الإقليم.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعمق علاقات الصداقة المتينة بين الجانبين، وتهدف لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

ووقعت الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الاتحاد الأوروبي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني في بلجيكا يوسف البطاينة.