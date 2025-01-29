عمان الأهلية تتصدر الجامعات الخاصة محلياً والمرتبة 41 عربيا بتصنيف “ويبومتركس” 2025

وطنا اليوم:حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً أكاديمياً متميزاً بتصدرها الجامعات الخاصة محليا ضمن تصنيف “ويبومتركس” العالمي للنسخة الأولى للعام 2025،والمرتبة 41 عربياً، الأمر الذي يعكس التقدم المستمر للجامعة في تعزيز مكانتها البحثية والتأثير الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويُعد تصنيف Webometrics أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس مدى تأثير الجامعات في الفضاء الرقمي، حيث يعتمد على معايير تشمل حجم وأثر المحتوى الإلكتروني، وعدد الأبحاث المنشورة، ومدى انتشار المعرفة التي تنتجها الجامعات عبر الإنترنت. كما يهدف التصنيف إلى تعزيز الانفتاح الأكاديمي وتشجيع الجامعات على زيادة تأثيرها العلمي والتكنولوجي عالميًا.

ووفقًا للنتائج، فقد حققت الجامعة أداءً متقدماً استناداً إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية يعتمد عليها التصنيف هي:

1. التأثير الرقمي (Visibility) – 50%

2. تأثير الباحثين (Transparency/Openness) – 10%

3. تأثير البحث العلمي (Excellence/Scholar) – 40%

وإلى جانب هذا الإنجاز، حققت الجامعة تقدما كبيرا في مختلف التصنيفات الدولية، حيث جاءت ضمن الفئة (600-800) في تصنيف التايمز العالمي، والأولى على الجامعات الخاصة في تصنيف البحوث متعددة التخصصات ضمن الفئة (251-300)، بالإضافة إلى كونها الأولى على الجامعة الخاصة في تصنيف كيوأس العالمي ضمن الفئة (801-850)، وقد تم تصنيف تخصصات تقنية المعلومات بالفئة (401-500)، والعلوم الطبية بالفئة (601-800)، وإدارة الأعمال بالفئة (401-500) في آخر إصدار لتصنيف التايمز العالمي، ويضاف إلى ذلك تصنيفها بالمرتبة 16 في تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية 2024، وتصنيفها بالمرتبة 28 بتصنيف التايمز العربي.

ويعكس هذا الإنجاز التزام جامعة عمان الأهلية بتطوير بيئتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التأثير الرقمي، وتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي والابتكار؛ مما يعزز من مكانتها بين الجامعات العربية والدولية.

وقد أشادت إدارة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني بجهود أسرة الجامعة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين أن مسيرة التميز والريادة ستتواصل لتعزيز دور الجامعة في اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، وترسيخ موقعها كأيقونة ضمن أهم الجامعات المؤثرة في المنطقة والعالم.