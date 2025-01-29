نمو اشتراكات الجيل الخامس المتنقل في الأردن 37%

وطنا اليوم:بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي 485 ألف مشترك خلال الربع الثالث من عام 2024، بنسبة انتشار بلغت 20% بالنسبة لعدد الأسر. وقد حصل القطاع المنزلي على 67% من إجمالي المشتركين، بينما حصل القطاع التجاري على 33%.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الإحصائي لمؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثالث من عام 2024، الذي نشرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 12.5 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم. وتم توزيع هذه الحركة بنسبة 84% للحركة الهاتفية المحلية و16% للحركة الهاتفية الدولية.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 8.259 مليون اشتراك بنهاية الفترة ذاتها، موزعة بنسبة 70% للدفع المسبق و30% للدفع اللاحق. كما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) 84%، بينما بلغت نسبة اشتراكات خطوط البيانات فقط 16%. وبلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.1 مليار دقيقة، موزعة بنسبة 97% محليًا و3% دوليًا.

وبلغ عدد الرسائل النصية المرسلة حوالي 334 مليون رسالة نصية. ووصلت نسبة انتشار اشتراكات الهاتف المتنقل إلى 70.8% وفقًا لإجمالي عدد السكان، وإلى 108.9% بالنسبة لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 800 ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت 33% بالنسبة لعدد الأسر خلال الفترة ذاتها، مقارنةً مع 793 ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت 32.9% خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وسجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) نسبة 17.8%، بينما بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) 9.9%، ووصلت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر إلى 71.7% مع نهاية الربع الثالث. وبلغ إجمالي اشتراكات إنترنت الفايبر 573 ألف اشتراك خلال الفترة ذاتها، مقارنةً مع 556 ألف اشتراك خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 1.352 مليار جيجابايت خلال الفترة ذاتها، مقارنةً مع 1.289 مليار جيجابايت خلال الربع الثاني من العام نفسه، بمتوسط شهري لاستخدام البيانات بلغ 564 جيجابايت لكل اشتراك، بينما كان المتوسط في الربع الثاني من عام 2024 حوالي 542 جيجابايت.

وأشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل استمر في الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الاشتراكات 70,422 اشتراكًا مقارنةً مع 51,491 اشتراكًا خلال الربع الثاني من العام نفسه، بنسبة نمو بلغت حوالي 37%.

وبلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي 653 مليون جيجابايت خلال الربع الثالث، مقارنةً مع 627 مليون جيجابايت خلال الربع الثاني من العام نفسه. كما بلغ عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة 23,739 اشتراكًا مقارنةً مع 23,011 اشتراكًا خلال الربع الثاني من العام نفسه.