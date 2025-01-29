الحاج توفيق .. تجارة عمان تتطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي مع باكستان

وطنا اليوم:بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة، للتعريف بالمنتجات في البلدين.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الاربعاء، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة، أن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.

وثمّن الحاج توفيق عالياَ الجهود المستمرة التي يبذلها السفير لتعزيز العلاقات الثنائية، من منطلق عمق الروابط التي تجمع الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، معربا عن تقديره الكبير للتعاون المستمر بين غرفة تجارة عمان والسفارة الباكستانية.

وأشار الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وامين الصندوق خطاب البنا وعضو مجلس الادارة فلاح الصغير ومدير عام الغرفة غالب حجازي ونائبه بشار مقبل، الى رغبة الغرفة بتشكيل وفد تجاري للمشاركة في معرض الصحة والهندسة والمعادن المقرر إقامته في 17 نيسان القادم في مدينة لاهور – باكستان، الذي ستنظمه سلطة تطويرالتجارة في باكستان.

وأكد على أن هذا المعرض سيشكل منصة مثالية للتعرف على أحدث التطورات والفرص في مجالات الصحة والهندسة والمعادن، فضلاً عن كونه مناسبة هامة لتوسيع التعاون بين الشركات الاردنية والباكستانية في هذه المجالات.

وأكد ان مجلس ادارة الغرفة يتطلع بكل تفاؤل إلى المزيد من التعاون المثمر بين غرفة تجارة عمان والسفارة الباكستانية، وان نشهد خلال زيارة الوفد التجاري الاردني توقيع مذكرات تفاهم مع الغرف التجارية في كل من مدينة سيالكوت وكراتشي ولاهور، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويسهم في دفع عجلة النمو التجاري بين البلدين .

بدوره، أشار السفير إلى أن علاقات البلدين تشهد تطورا مستمرا، لافتاً إلى وجود مجالات وفرص عديدة يمكن من خلالها زيادة حجم التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف القطاعات.

ودعا السفير الباكستاني الى تسهيل اصدار التأشيرات لمواطنيه ورجال الاعمال لما في ذلك من أهمية كبيرة في تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والسياحي، مما يعزز حركة مجتمع الاعمال وزيادة التدفق السياحي ودعم الاستثمارات المتبادلة وتحقيق المنافع المشتركة.

وأشار السفير إلى مجالات التعاون بين السفارة والغرفة، ومنها إقامة معرض تجاري أردني في باكستان، ومعرض للمنتوجات الباكستانية في الأردن لمختلف القطاعات التجارية، واستقبال الوفود التجارية بين البلدين.

وبين اعضاء مجلس الادارة الحضور حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وزيت الزيتون والتمور الأردنية وأملاح البحر الميت وغيرها من المنتجات إلى باكستان.

وأشاروا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن السياحة هي بوابة للنشاطات التجارية، ما يتطلب توفير خط طيران مباشر، موضحين أن الفرصة متاحة لرفع مبادلاتهما التجارية في ضوء وجود خطوط ملاحية بحرية، ما يؤدي إلى تسهيل عمليات نقل البضائع بكلف مالية مناسبة.

وأكدوا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن له أهمية خاصة، نظرا للتركيز على تعزيز اقتصاد الابتكار ورأس المال البشرى ووجود واحدة من أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

يشار إلى أن صادرات المملكة الي باكستان بلغت نحو 8 مليون دولار خلال الاحد عشرة شهرا من العام ٢٠٢٤ مقابل 39 مليون دولار قيمة المستوردات الاردنية من باكستان لنفس الفترة من العام