المومني: إطلاق وثيقة حول التصور الإعلامي المستقبلي للأردن منتصف العام الجاري

وطنا اليوم:التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عدداً من المؤسسات الدولية والجهات المانحة العاملة والمهتمة في مجالي تنمية ودعم الإعلام، وذلك استكمالاً للقاءات الدورية التواصلية مع مختلف أطياف الجسم الإعلامي في المملكة.

وأكد الوزير المومني خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، اليوم الثلاثاء، أن الأردن يدعم عمل وسائل الإعلام بمختلف أطيافها، ويحترم دورها في نقل المعلومات والمعرفة للجمهور، مشيراً إلى أن المملكة تدعم حرية الإعلام المسؤولة وفقاً لما تقتضيه التشريعات وقيم المجتمع وثوابته الوطنية.

واستعرض المومني الخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصال الحكومي لوضع التصور المستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني، مبيناً أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى من التصور التي تتضمن اللقاءات التشاورية التحاورية مع مختلف أطياف الإعلام في المملكة، بينما تشمل المرحلة الثانية تشكيل مجموعات عمل متخصصة من القطاعات الإعلامية لوضع تصوراتهم الواقعية حول التحديات التي تواجه عملهم، فيما سيجري في المرحلة الثالثة إعداد وثيقة حول التصور الإعلامي المستقبلي تتضمن أدوات قياس زمنية قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يُعلن هذا التصور في منتصف العام الحالي.

واستمع الوزير المومني إلى مداخلات المؤسسات والجهات المانحة التي تركزت حول واقع الإعلام الأردني.

وأكدوا أهمية التصور المستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني، في تعزيز دور الإعلام والنهوض به، وتطوير أدواته خصوصاً في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي.

ولفتوا إلى ضرورة وضع برامج فاعلة بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي تتواءم مع مخرجات التصور الإعلامي المستقبلي للإعلام في الأردن.

وأشاروا إلى أهمية تدريب جيل من الإعلاميين قادر على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع التطورات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.