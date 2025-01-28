الفايز: الأردن صامد بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية في مواجهة التحديات

وطنا اليوم:اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية ، وسيتصدى لاية محاولات تهجير قسري للفلسطينيين تجاه الاردن ، مؤكدا ان جلالة اكد مرارا ان حل القضية الفلسطينية في فلسطين ، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة ، باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف ، فموقف الأردن من التهجير ثابت وصلب لا يتغير ، فالاردن للاردنيين ، وفلسطين للفلسطينيين .

وحذر الفايز من مخاطر مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعدوانية ، الرامية الى تهجير الفلسطينيين قسرا ، وضم الضفة الغربية ومناطق غور الأردن ، وانعكاس ذلك على الوضع الأمني والاجتماعي في الأردن ، نتيجة سعيها المحموم لايجاد حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في محافظة الكرك العديد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة ، بحضور مساعدي الرئيس ورؤساء اللجان في مجلس الاعيان ، إضافة الى محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف واعيان المحافظة وعدد من نوابها ، وذلك في اطار حرص المجلس على التواصل مع مختلف المكونات الاجتماعية والشعبية والشبابية ، وممثلي مؤسسات المجتمع في مختلف المحافظات ، للحوار مختلف قضايا الوطن وتحدياته .

وأشار الفايز خلال اللقاء ، الى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن والأمة العربية ، في ظل الازمات التي تعاني منها المنطقة ، وغياب الموقف العربي الموحد لمواجهتها ، وعدم معرفة الى اين ستؤول اليه هذه الازمات ، مع الإدارة الامريكية الجديدة ، واستمرار سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية ، والتخوفات من طرح مشاريع تسويه للقضية الفلسطينية ، على حساب امن الأردن واستقراره وثوابته الوطنية .

وقال انه ليس قلق على مستقبل الاردن بسبب العلاقات القوية لجلالة الملك على المستوى الدولي وفي دوائر صنع القرار في امريكا وخاصة في مجلسي الشيوخ والنواب اضافة الى العلاقات القوية التي تربط الاردن في محيطه العربي .

وبين ان الوحدة الوطنية صمام الأمان الثاني للاردن بعد صمام الامن الأول الذي يتمثل بجلالة الملك عبدالله الثاني ،مؤكدا ان من يحاول العبث بثوابت الأردن و وحدته الوطنية هو عدوي و عدو الأردنيين جميعا،مشير الى ان الأردن واجه تحديات كبيرة تمكن من تجاوزها و تغلب عليها بحكمة قيادته الهاشمية و وعي الشعب الأردني و منعة اجهزتنا الأمنية و العسكرية .

و اكد رئيس مجلس الاعيان ان الأردن حقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات ولعل الإنجاز الأكبر الذي تحقق هو قدرة جلالة الملك عبد الله الثاني بحكمته و شجاعته في المحافظة على استقرار الأردن و امنه رغم التحديات السياسية و الصراعات من حوله و في محيطه .

و أشار الفايز الى ان الأردن دولة قوية بقيادتها الهاشمية و شعبها و اجهزتها الأمنية وان الأردن هو حجر الزاوية والاستقرار في المنطقة ، و أي عبث بامنه و استقراره سيؤدي الى فوضى في الإقليم و لن يسلم منه احد.

وقال الفايز ان ما شهدته المنطقة من اضطرابات وأحداث مأساوية وتطورات متسارعة، يجعل من الصعب توقع ما سيجري لها ، لذلك فأن شكل الإقليم والمنطقة وخارطتهما السياسية في المستقبل ، وما سيترتب على الأردن من تداعيات وتحديات سياسية واقتصادية وامنية جديدة ، مرتبط بالدرجة الأساسية بتطور الأحداث في سوريا ، وسيناريوهات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، ومواقف الإدارة الامريكية من هذا الصراع وشكل علاقاتها مع الدول العربية ، وما ستطرحه هذه الإدارة الامريكية من مشاريع تسوية لانهاء أزمات المنطقة.

وقال ان جلالة الملك يرفض اي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني ولاءات جلالة الملك واضحة ومعلنه ” لا للتوطين ولا للوطن البديل والوصاية الهاشمية خط احمر ” مشيرا بذات الوقت الى ان الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ عقود من اجل تحصيل حقوقه المشروعة لن يقبل بالتهجير وسيواصل التمسك بارضه وحقوقه المشروعة .

وبين الفايز انه وعلى ضوء التحديات التي تواجه الأردن ، ولنجاح السياسة الأردنية التي يقودها جلالة الملك بحكمته وحنكته السياسية ، في التصدي لكافة المخططات المشبوهة التي تستهدف الأردن ، ولمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة المليئة بالتحديات الكبرى، فأن ذلك يحتاج إلى توحيد جهود مختلف مكونات الشعب الأردني السياسية والاجتماعية والحزبية ، والالتفاف حول العرش الهاشمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، في دفاع جلالته عن ثوابتنا الوطنية ومصالح الأردن العليا .

كما طالب الجميع بالاحتكام الى المنطق والحكمة والعقلانية تجاه مختلف القضايا الوطنية ، من خلال تجاوز حالة التشكيك بكل موقف اردني عروبي ، وتعزيز الحوار المسؤول والهادف ، والايمان بالرأي والرأي الاخر بعيدا عن التعصب والعنف واللامبالاة ، وطالب بضرورة ان يتصدى الجميع لاي محاولات تستهدف امن الأردن واستقراره ، فأمن الوطن واستقراره ونهضته وازدهاره ، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع .

واكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتمتينها ، وتعزيز تماسك نسيجنا الاجتماعي ، واعتبار مصالح الأردن وامنه واستقراره في مقدمة كافة المصالح واولوية الأولويات ، فمصالح الأردن وواقعه الاقتصادي والجيوسياسي وتحدياته الأمنية ، يجب ان تأخذ بالاعتبار في تصرفاتنا ومواقفنا حول اية قضية داخلية او خارجية وعند كل موقف سياسي نتخذه .

وتناول الفايز خلال اللقاء موقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، ودور الأردن السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي ، وقال ان الأردن هو الأقرب الى فلسطين ، ومواقفه لا يمكن المزاودة عليها من أي جهة كانت .

وعرض رئيس مجلس الاعيان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه المتواصلة ، الرامية الى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وايصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزه ، وجهود جلالة الملك من اجل تمكين الشعب الفلسطيني ، من حقوقه المشروعة ، مبينا بذات الوقت دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، والتي عملت على حمايتها واعمارها ومنع تهويدها .

كما تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تواجه الأردن ، ومختلف القضايا المتعلقة بالفقر والبطالة والظروف المعيشية للمواطنين ، والتنمية والاستثمار ، وفي هذا الاطار وردا على مدخلات العديد من الحضور ،حول مختلف التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين وقضايا التنمية في المحافظة ، أوضح الفايز أهمية الإستمرار في برامج التحديث الشامل، بمختلف ابعاده السياسية والاقتصادية والإدارية ، لما له من اثر مباشر في مواجهة هذه التحديات ، مؤكدا ان مشروع التحديث مستمرا برعاية ومتابعة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ولا عودة عنه ، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن ،بسبب صراعات المنطقة وازمات الإقليم .

وقال ان البعد الاقتصادي والمعيشي للمواطنين يشكل في هذه الظروف الهم الاكبر للدولة ، مبينا ان جلالة الملك عبدالله الثاني يدرك حجم هذه التحديات التي تواجه الوطن والمواطن ، ولذلك طرح جلالته رؤيته للتحديث الاقتصادي والإداري بهدف النهوض بواقعنا الاقتصادي الصعب ، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وأضاف” الأردن يواجه اليوم صعوبات اقتصادية ، فرضتها الاوضاع الراهنة في المنطقة ، إضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة، وكلف استضافة اللاجئين ، وانعكست هذه التحديات الاقتصادية على النمو الاقتصادي ومعيشة المواطنين ، وادت الى ارتفاع عجز الموازنة والمديونية ، وازدياد نسب الفقر والبطالة، وتراجع مستوى الخدمات ” .

واكد رئيس مجلس الاعيان ان مواجهة تحدياتنا الاقتصادية ، تتطلب تعزيز وترسيخ قيم المكاشفة والمساءلة والمحاسبة ، وترسيخ مبدأ تكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية ، إضافة الى تسرع عملية النمو وتعظم الانتاج الوطني ، وتمكين المرأة والشباب ووضع خطط اقتصادية مرتبطة بمؤشرات زمنية .

وأضاف ان النهوض الاقتصادي يتطلب ايضا ، توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة واستقرار التشريعات ، وتحسين بيئة الأعمال ودعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتعزيز التعليم المهني والتقني ، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المحافظات ، ومنح المستثمرين ميزات للاستثمار فيها ، إضافة الى أهمية إنشاء السدود ومشاريع التصنيع الغذائي ، ودعم المبادرات الشبابية .

وختم الفايز حديثه بالتأكيد على ان الأردن دولة قوية بمليكها وبمؤسسة العرش الهاشمي ، وقوية بشعبها وجيشها وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية ، والأردن دولة تواصل مسيرتها الخيرة بقوة ، رغم صراعات الإقليم وتداعياته ، مشيرا الى ان قدر الأردن منذ التأسيس وبسبب موقعه الجيوسياسي ان يواجه تحديات سياسية واقتصادية وامنية ، بعضها يعود لأسباب داخلية ، وبعضها يعود لأسباب خارجية ، لكنه على الدوام كان يتجاوز هذه التحديات وهو اكثر قوة ومنعة.

من جانبهم اكد الحضور التفافهم حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الوطن و الثوابت الأردنية و مصالحه العليا و في تصدي جلالته لمختلف التسويات المشبوهة للقضية الفلسطينية على حساب الأردن .

و اكدو انهم لن يسمحو ا لاي جهة كانت العبث بامن الأردن و استقراره و سيقدموا الغالي و الرخيص من اجل الدفاع عن الأردن و قيادته الهاشمية ، ليبقى الأردن حرا سيدا منيعا بوجه التحديات السياسية و الأمنية ، و لن يقبل لاي جهة كانت المزاودة على دوره القومي والعروبي و خاصة في دفاعه عن القضية القلسطينية منذ عهد الامارة ،فشهداء الأردن روت دماؤهم الطاهرة الزكية ارض فلسطين دفاعا عن مقدساتها الإسلامية و المسيحية.

و قالوا ان الأردن بقيادته الهاشمسية سيبقى الأقرب الى فلسطين و الصوت الأعلى دفاعا عنها و عن قضية شعبها و حقوقه المشروعة مؤكدين التفافهم حول قيادة جلالة الملك و دعم لكافة خطوات جلالته في الدفاع عن الأردن و ثوابته وفي تصدي جلالته لكل المخططات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ،فالاردن هو الأردن و فلسطين هي فلسطين.

و اكدوا انهم على استعداد ان يجوعوا و يعطشوا في سبيل الدفاع عن الأردن ،مشددين على انهم لن يسمحوا العبث بوحدته الوطنية و تماسكه الاجتماعي و لن يقبلوا التفريط بذرة من ترابه الطهورو سيتصدون بقوة لكل من يحاول الإساءة الى الوطن و قيادته الهاشمية .

كما طالبوا الرئيس بالتصدي لخطاب الكراهية و اثارة النعرات الطائفية و الجهوية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

عدد م الحضور طالب بزيادة مخصصات محافظة الكرك و تعزيز التنمية في المحافظة و توفير فرص عمال لابناء المحافظة .

من جانبهم اكد الحضور التفافهم حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الوطن و الثوابت الأردنية و مصالحه العليا و في تصدي جلالته لمختلف التسويات المشبوهة للقضية الفلسطينية على حساب الأردن .

و اكدو كذك انهم لن يسمحو لاي جهة كانت العبث بامن الأردن و استقراره و سيقدموا الغالي و الرخيص من اجل الدفاع عن الأردن و قيادته الهاشمية ليبقى الأردن حرا و سدا منيعا بوجه التحديات السياسية و الأمنية و لن يقبل لاي جهة كانت المزاودة على دور الأردن القومي و العروبي و خاصة في دفاعه عن القضية القلسطينية منذ عهد الامارة ،فشهداء الأردن روت دماؤهم الطاهرة الزكية ارض فلسطين دفاعا عن مقدساتها الإسلامية و المسيحية.

واكد الحضور ان الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى الأقرب الى فلسطين والصوت الأعلى دفاعا عنها و عن قضية شعبها و حقوقه المشروعة مؤكدين التفافهم حول قيادة جلالة الملك و دعمهم لكافة خطوات جلالته في الدفاع عن الأردن و ثوابته وفي تصدي جلالته لكل المخططات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ،فالاردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين.

و اكدوا انهم على استعداد ان يجوعوا و يعطشوا في سبيل الدفاع عن الأردن ،مشددين على انهم لن يسمحوا العبث بوحدته الوطنية و تماسكه الاجتماعي و لن يقبلوا التفريط بذرة من ترابه الطهور وسيتصدون بقوة لكل من يحاول الإساءة الى الوطن وقيادته الهاشمية .

وطالب عدد من الحضور بزيادة مخصصات محافظة الكرك و تعزيز التنمية في المحافظة و توفير فرص عمل لابناء المحافظة