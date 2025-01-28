التحقيق مع كوكا كولا بعد سحب مشروباتها من بريطانيا

وطنا اليوم:أطلقت وكالة معايير الغذاء تحقيقاً، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي منتجات لشركة كوكا كولا تحتوي على مستويات مرتفعة من الكلورات في الأسواق البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن قامت شركة كوكا كولا بسحب مشروبات من أسواق بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، بعد أن أظهرت الاختبارات “مستويات مرتفعة” من هذه المادة الكيميائية، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال الشريك الموزع لمنتجات كوكا كولا، “كوكا كولا يوروبا باسيفيك بارتنرز”، إنها لم تتلق أي شكاوى أو مخاوف من المستهلكين في بريطانيا.

والكلورات هي منتج ثانوي لتحلل المعقمات الكيميائية القائمة على الكلور، والتي تستخدم بشكل متكرر لتعقيم المياه.

ويمكن أن تسبب هذه المادة نقص اليود لدى الأشخاص، وتخضع لقيود قانونية على الحد الأقصى المتبقي في مجموعة من الأطعمة، بما في ذلك المنتجات الطازجة، وفقاً لمعايير الغذاء في اسكتلندا.

في عام 2015، وجدت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن مستويات الكلورات في مياه الشرب والأطعمة كانت مرتفعة جداً، ويمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة، خاصة بين الرضع والأطفال.

وشملت هذه الآثار تأثيرات على وظائف الغدة الدرقية نتيجة تثبيط امتصاص اليود.