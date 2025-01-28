الأردن يستورد أجهزة لوحية بـ 45 مليون دينار العام الماضي

وطنا اليوم:استورد الأردن أجهزة لوحية “تابلت” بـ 45 مليون دينار خلال 2024، وفق رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.

وقال علوش في بيان صحفي إن هذه الأرقام تعتمد على بيانات صادرة عن دائرة الجمارك الأردنية، والتي تعكس حجم الواردات استنادا إلى الفواتير الجمركية المصدّقة.

وأشار إلى أن متوسط سعر الجهاز اللوحي في الأسواق المحلية يبلغ حوالي 97 دينارا، مما يشير إلى أن إجمالي عدد الأجهزة المستوردة خلال العام الحالي يصل إلى قرابة 464 ألف جهاز.

وتُظهر المقارنات السنوية ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستيراد مقارنة بعام 2023 الذي شهد دخول 310 آلاف جهاز إلى السوق الأردني، فيما بلغ عدد الأجهزة المستوردة في 2022 حوالي 451 ألف جهاز.

ووفقا للإحصاءات السابقة، تم استيراد 359 ألف جهاز في عام 2021 بقيمة 49 مليون دينار، و314 ألف جهاز بقيمة 38 مليون دينار في عام 2020.

أما في عام 2019، فقد بلغت الواردات 196 ألف جهاز بتكلفة إجمالية قدرها 21 مليون دينار، في حين شهد عام 2018 استيراد 172 ألف جهاز بقيمة 29 مليون دينار.

وأكد علوش أن تزايد الإقبال على الأجهزة اللوحية يعكس التحولات في نمط الحياة اليومية، مدفوعا بتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مجالات مثل التعليم والعمل