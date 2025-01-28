انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 20 قرشاً

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 20 قرشاً، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.40 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.40 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 63.80 و 49.10 دينارا على التوالي.