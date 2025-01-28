بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 20 قرشاً

منذ 17 ثانية
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 20 قرشاً

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 20 قرشاً، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.40 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.40 دينارا لجهة الشراء.
كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 63.80 و 49.10 دينارا على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

25 % خصم على تذاكر ركوب تلفريك عجلون لخمسة أيام

11:22

ارتفاع صادرات الأردن للعراق إلى 830 مليون دينار

11:16

حوادث سير تتسبب بوفاتين و8 إصابات في 24 ساعة

11:07

11 مليون دينار تمويل كندي لتعزيز الطاقة المتجددة بالأغوار الجنوبية

11:03

وفيات الثلاثاء 28-1-2025

10:28

عمان الأهلية تستقبل الرئيس التنفيذي لبنك كابيتال … صور

10:23

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مواسرجي

10:20

الخيرية الهاشمية: 100 شاحنة بدأت بإنزال المساعدات في شمال غزة

10:16

الحكومة: الأمن الوطني الأردني يُملي حتمية بقاء الفلسطينيين على أرضهم

10:11

افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب خدمات المشتركين في الكرك

10:08

ترامب يؤكد مجددا رغبته بنقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن

10:02

“زين” ترتقي مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وترفع تصنيفها إلى BBB

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025