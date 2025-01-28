25 % خصم على تذاكر ركوب تلفريك عجلون لخمسة أيام

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية، عن خصم خاص بنسبة 25% على تذاكر ركوب تلفريك عجلون ولكافة المواطنين الأردنيين، وذلك بمناسبة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الـ 63.

وأشارت الى ان هذا العرض يسري لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 30/01/2025 ولغاية يوم الإثنين الموافق 03/02/2025.