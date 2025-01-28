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حوادث سير تتسبب بوفاتين و8 إصابات في 24 ساعة

منذ 15 ثانية
حوادث سير تتسبب بوفاتين و8 إصابات في 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت كوادر السير والدوريات الخارجية والدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نتج عنها وفاتين و 8 إصابات وأضرار مادية بالمركبات، كما تسببت مع إعاقة لحظية في عدد من المواقع .
وقال ضابط إدارة السير لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، بوقوع حادث دهس يوم أمس الإثنين في العاصمة عمان، حيث نتج عن الحادث وفاة طفل في الثالثة من عمره.
وأضاف أن حادث دهس آخر وقع في منطقة الغباوي باتجاه المستشفى الحكومي في الزرقاء، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة، وتم تعليل الحادث بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وبدوره قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن حادث تصادم وقع بين مركبتين بعد جامعة الزرقاء باتجاه عمان، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات إحداها بالغة.
كما وقع حادث تصادم بعد منطقة الرويشد باتجاه الصفاوي، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة، وتم إسعافها إلى مستشفى الرويشد الحكومي.
ولفتت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم بعد مركز حجاج معان على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي.


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