11 مليون دينار تمويل كندي لتعزيز الطاقة المتجددة بالأغوار الجنوبية

وطنا اليوم:وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة، بتمويل من الحكومة الكندية بقيمة 11 مليون دينار بهدف تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في منطقة الأغوار الجنوبية.

وبحسب الاتفاقية ينفذ المشروع على مدار خمس سنوات، بالتوازي بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء (NEXUS) لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة من المتوقع أن يسهم المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى تطبيق حلول فعالة في العديد من المنشآت الحكومية والخدمية من خلال إنشاء محطة شحن كهربائية، وتنفيذ دراسات تدقيق طاقي للعديد من المباني الحكومية في الأغوار الجنوبية، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في ثلاث مدارس حكومية وثلاثة مراكز صحية.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تقديم برامج تدريبية للعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى تطوير برامج ريادة الأعمال بهدف خلق فرص تشغيلية جديدة في مختلف القطاعات، إلى جانب بناء قدرات البلديات في المنطقة.

واكد مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة ان المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة مع الحكومة الكندية في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة الأردنية والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر تطبيق حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقال ان هذا التعاون سينعكس إيجابيا على المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية ويعزز من قدراتها في مختلف المجالات.

من جانبه، قال مدير عام مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة( SEED) المهندس محمد رمضان ان الاتفاقية تهدف الى تغطية الأغوار الجنوبية من خلال المشروعات التي ستقدم بالشراكة مع صندوق الطاقة لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وإيحاد فرص عمل للمرأة والمجتمع المحلي.

وأضاف ان هذا المشروع جاء استكمالا للمرحلة الأولى التي لاقت نجاحا في محافظة عجلون ولواء دير علا، حيث تم تنفيذ حلول لزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لـ 11 مبنى حكوميا بما في ذلك 6 مدارس حكومية و5 مراكز صحية وتطبيق حلول الطاقة المتجددة على بلديات دير علا والمعدي من خلال تنفيذ محطتي طاقة شمسية بسعة 952 كيلوواط لكل منهما.

وتابع أنه تم تركيب خلايا شمسية بسعة 52 كيلو واط لقلعة عجلون الاثرية كما تم تركيب انظمة خلايا كهروضوئية منفصلة لـ 4 ابراج حماية تابعة لغابات عجلون تعمل بشكل مستقل عن الشبكة الكهربائية