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عمان الأهلية تستقبل الرئيس التنفيذي لبنك كابيتال … صور

منذ 53 ثانية
عمان الأهلية تستقبل الرئيس التنفيذي لبنك كابيتال … صور

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة مديرين جامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني، الرئيس التنفيذي لبنك كابيتال السيد تامر غزالة، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة عمان الأهلية وبنك كابيتال في مجالات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في القطاع المالي والمصرفي.
وأكد الدكتور الحوراني على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمالية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى دائماً لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز جودة التعليم وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة.
وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن سعادته بهذا اللقاء، وأكد أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأضاف أن هذا التعاون مع بنك كابيتال يأتي في إطار رؤية الجامعة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والمهني، ويعكس التزامها المستمر في تطوير قدرات الطلبة وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
واشتمل اللقاء عرضاً تفصيلياً قدمه مدير دائرة العلاقات العامة السيد خالد الزعبي عن الجامعة منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، بما في ذلك خطتها الاستراتيجية ورؤيتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية.
وتم اصطحاب الوفد في جولة على بعض مرافق الجامعة ومنها كلية طب الأسنان حيث كان في استقبالهم نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية /عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، بالإضافة لزيارة كلية إدارة الضيافة والسياحة، ومجمع الأرينا الرياضي.
وقد أعرب السيد تامر غزالة عن سعادته بالزيارة، مؤكداً استعداد بنك كابيتال لتقديم الدعم اللازم للجامعة في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات تدريب الطلبة وتوفير فرص عمل لهم.


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