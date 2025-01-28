جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مواسرجي

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

مواسرجي / دائرة الصيانة والتنفيذ

وفقا للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

خبره لا تقل عن 3 سنوات .

يفضل أن يكون لديه خبرة في صيانة البويلرات .

الوثائق المطلوبة

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.

السيرة الذاتية و الشهادات العلمية إن وجدت .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 3/2/2025.