الخيرية الهاشمية: 100 شاحنة بدأت بإنزال المساعدات في شمال غزة

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الثلاثاء، إن قافلة من 100 شاحنة تشكل ممرا إغاثيا وصلت شمال غزة وبدأت بإنزال المساعدات الإنسانية من الأردن، تزامنا مع وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى منازلهم في الشمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ومدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، أن استئناف الجسر الجوي بمشاركة دولية، بدأها الأردن منذ بدء الحرب على غزة.

وأكد الشبلي أن الأردن مستمر بالممر الإنساني إلى قطاع غزة، موضحا أن هذا العمل الذي بدأ به الأردن لمساعدة قطاع غزة شملت على إرسال 53 طائرة وصلت إلى العريش ومن خلال الإنزالات الجوية التي وصلت إلى 391 طائرة، والممر الإغاثي الذي وصل إلى 147 قافلة بعدد 5569 شاحنة والبرامج الدائمة داخل القطاع.

وأضاف أن كل هذا العمل والإمكانات سخرت لخدمة قطاع غزة بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة، موضحا أن الجسر الجوي الذي أطلق اليوم هو استئناف لعملية إرسال المساعدات بصورة أسرع وبشكل عاجل إلى مستشفيات القطاع من خلال المنظمات الدولية الشريكة في القطاع.

وبتوجيهات ملكية، أقلعت من مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في الغباوي، الثلاثاء، طائرات تمثل “جسرا جويا إنسانيا” سيّرتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي يسيّر فيها الأردن رحلات “الجسر الإنساني” إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر من الغباوي، إن السرب يتكون من 16 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية سيتم تسليمها في قطاع غزة إلى المنظمات الدولية الإنسانية، وإلى المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع المنكوب.