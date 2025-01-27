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الصناعة: الشاحنات تستكمل إجراءات دخول سوريا من الباب الأردني

منذ 25 ثانية
الصناعة: الشاحنات تستكمل إجراءات دخول سوريا من الباب الأردني

وطنا اليوم:قال المستشار والناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال برماوي، إن الشاحنات تستكمل إجراءاتها حاليا، للدخول إلى سوريا من الباب الأردني، من المنطقة الحرة المشتركة، محملة بأنواع مختلفة من البضائع.
وبين البرماوي أن العمل استؤنف في المنطقة الحرة المشتركة، الأردنية السورية اعتبارا من صباح اليوم، بعد التوافق على عدد من الآليات الإجرائية والفنية، خلال اللقاء الذي جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، أمس الأحد.
وبحث الجانبان خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، آليات عمل المنطقة، والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها، وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.


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