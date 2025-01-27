زهدي جانبيك يكتب : عن ترامب .. والعصا والجزرة

وطنا اليوم_بقلم زهدي جانبك

قلت، إن لم نحارب، سيأكلون الثيران الاحمر والأبيض والأسود. ومعهم البقرات …

كولومبيا، منعت هبوط طائرات امريكية على متنها مبعدين كولومبيين من الولايات المتحدة… ترمب انجن وما خلى عقوبة أجت على بالو الا وهدد كولومبيا فيها.

الرجل قال بوضوح ، مليون فلسطيني من غزة الى الاردن ومصر …

اعتقد ان يوم الغارة اقترب، فهل سينفع العليق؟؟؟؟

العصا، والجزرة

تجميد المساعدات الامريكية الى جميع دول العالم باستثناء اسرائيل ومصر …هذه جزرة لمصر …

وقف رواتب جميع موظفي المشاريع التابعة للسفارة الامريكية في الاردن ضمن برنامج المساعدات الامريكية USAID وهم بالمئات… هذه عصا تم رفعها بوجه الاردن …

لا سوريا، ولا السعودية ، ولا العراق ستكون معنا في مواجهة العصا غالب الظن…

باختصار،

صفقة القرن قيد التنقيذ جبراً … هل نحن جاهزون… ؟؟؟