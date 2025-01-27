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زهدي جانبيك يكتب : عن ترامب .. والعصا والجزرة

منذ 30 ثانية
زهدي جانبيك يكتب : عن ترامب .. والعصا والجزرة

وطنا اليوم_بقلم زهدي جانبك

قلت، إن لم نحارب، سيأكلون الثيران الاحمر والأبيض والأسود. ومعهم البقرات …

 

كولومبيا، منعت هبوط طائرات امريكية على متنها مبعدين كولومبيين من الولايات المتحدة… ترمب انجن وما خلى عقوبة أجت على بالو الا وهدد كولومبيا فيها.

 

الرجل قال بوضوح ، مليون فلسطيني من غزة الى الاردن ومصر …

 

اعتقد ان يوم الغارة اقترب، فهل سينفع العليق؟؟؟؟

 

العصا، والجزرة

تجميد المساعدات الامريكية الى جميع دول العالم باستثناء اسرائيل ومصر …هذه جزرة لمصر …

 

وقف رواتب جميع موظفي المشاريع التابعة للسفارة الامريكية في الاردن ضمن برنامج المساعدات الامريكية USAID وهم بالمئات… هذه عصا تم رفعها بوجه الاردن …

 

لا سوريا، ولا السعودية ، ولا العراق ستكون معنا في مواجهة العصا غالب الظن…

 

باختصار،

 

صفقة القرن قيد التنقيذ جبراً … هل نحن جاهزون… ؟؟؟


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