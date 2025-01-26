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الفوسفات: لم يتم فصل أي متقاعد من التأمين الصحي

منذ 32 ثانية
الفوسفات: لم يتم فصل أي متقاعد من التأمين الصحي

وطنا اليوم_أكدت لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية أنه لم يتم فصل أي متقاعد من التأمين الصحي.

وبينت اللجنة أن نظام الصندوق واضح وصريح؛ وينص على منح المتقاعد الراغب في الاشتراك في التأمين الصحي لأول مرة مهلة زمنية لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة من تاريخ انفكاكه عن العمل في الشركة لغايات تسديد الاشتراكات في الصندوق والاستفادة من التامين الصحي، والا يعتبر فاقدا لحقه في الاشتراك في الصندوق ولا يحق له الانتساب مستقبلاً أو الاعتراض على قرار فقدان حقه في الانتفاع من خدمات الصندوق.

 

 

وأوضحت اللجنة أن نظام صندوق التأمين الصحي يمنح المتقاعد المشترك في الصندوق، مدة زمنية لا تتجاوز السنتين لتجديد اشتراكاته وفي حال تجاوز ذلك يعتبر فاقدًا لحقه في الاشتراك بالصندوق، ولا يحق له الانتساب مستقبلاً او الاعتراض على قرار فقدان حقه في الانتفاع من خدمات الصندوق.

 

 

 

وبينت اللجنة أن صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية مستقل ماليًّا وإداريًّا عن الشركة، وتتولى لجنة خاصة الإشراف عليه، ويقتصر دور الشركة على المساهمة في الصندوق حسب النظام الذي يهدف إلى تقديم رعاية صحية لائقة ومناسبة للمنتفعين من خدماته.

 

وأكدت اللجنة حرصها على استدامة التأمين الصحي، والمحافظة على نوعية الخدمات المقدمة للمشتركين بموجبه، وضبطه من أي هدر قد يؤثر في ديمومته.

 

كما أكدت انفتاحها على كل الملاحظات حول التأمين الصحي، واستعدادها للاستماع للزملاء المتقاعدين وآرائهم، وبما يسهم في تجويد الرعاية الصحية المقدمة لهم ولأسرهم.


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