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ارتفاع اسعار الذهب في الأردن بمقدار “دينار” اليوم السبت

منذ 41 ثانية
ارتفاع اسعار الذهب في الأردن بمقدار “دينار” اليوم السبت

وطنا اليوم _ارتفعت أسعار الذهب في الأردن السبت بواقع دينار، وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

 

وارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 إلى 56.1 دينارا، وسعر الشراء عند 54.1 دينارا.

 

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 64.6 دينارا، وسعر الشراء عند 62.2 دينارا.

 

أما أسعار بيع غرام الذهب من عيار 18 فقد ارتفع إلى 49.8 دينارا ، وسعر الشراء عند 46.3 دينارا.

 

وسجلت أسعار الليرة الرشادي والليرة الإنجليزي ارتفاعا كذلك في السوق المحلية السبت.

 

وبلغ سعر الليرة الرشادي 392.700 دينار أردني للشراء. كما ارتفع سعر الليرة الإنجليزي عند 448.800 دينار أردني للشراء.


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