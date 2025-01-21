884 مليار دولار في صورة.. 4 من أغنياء العالم يشاركون بتنصيب ترامب

وطنا اليوم:لفت حضور أبرز رجال الأعمال الأنظار خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب يوم الاثنين في واشنطن، حيث جلسوا جنب بعضهم البعض في موقع متقدم من الحضور.

وقد شارك أربعة من أغنى الرجال في العالم، بثروة مجتمعة تبلغ 884 مليار دولار، في حفل تنصيب ترامب في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن. وهم: مارك زوكربيرغ، وجيف بيزوس، وسوندار بيتشاي، وإيلون ماسك.

وقد وقف أربعة من أغنى الرجال في العالم معاً، بالإضافة لخطيبة بيزوس لورين سانشيز التي جلست جنبهم، في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول الأميركي يوم الاثنين لحضور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية.

يذكر أن مؤسس “ميتا” و”فيسبوك” مارك زوكربيرغ تبلغ ثروته 211 مليار دولار، بينما مؤسس “أمازون” جيف بيزوس فثروته تقدّر بـ239 مليار دولار. من جهته الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل” ساندر بيتشاي فيمتلك ثورة قدرها 1.3 مليار دولار، أما أغنى رجل في العالم، الرئيس التنفيذي لشركتي “تيسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك فثروته تقدر بـ433 مليار دولار.

وقد جلس عمالقة التكنولوجيا أيضاً معاً خلال مراسم القداس الصباحي الذي انطلقت به أحداث يوم التنصيب. ونقلت صحيفة The Post عن مصدر مضطلع قوله إن هذا الأمر “كان باختيارهم”.