54.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 54.80 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 52.80 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 62.80 و48.80 دينارا على التوالي.