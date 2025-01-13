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شباب 911 الأردنية تواصل دعم غزة بشحنة رابعة من المساعدات بالتعاون مع البريد الأردني

منذ 18 دقيقة
شباب 911 الأردنية تواصل دعم غزة بشحنة رابعة من المساعدات بالتعاون مع البريد الأردني

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_أعلنت مجموعة “شباب 911” الأردنية عن إرسال شحنة رابعة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع البريد الأردني.

وتضمنت الشحنة مستلزمات طبية، أغطية، جاكيتات اطفال ، مواد تموينية، وحفاضات، و نقلها إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تمهيدًا لإرسالها إلى النازحين في القطاع.

يأتي هذا التبرع استمرارًا لجهود المجموعة في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، حيث أكد أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة عزمهم على مواصلة المسيرة الخيرية لدعم الأشقاء في غزة.

وثمنت المجموعة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل التوصل لوقف نهائي للعدوان على قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر لأهالي القطاع.

و يُذكر أن “شباب 911” هي مجموعة شبابية من مختلف محافظات الأردن وخارجها، تأسست لتقديم الدعم والمساعدة للمجتمع المحلي والفلسطيني، وتعمل على تنظيم حملات اغاثية خيرية متنوعة بجهود شخصية ومن مالهم الخاص لتعزيز دور الشباب الاردني اتجاه القضية الفلسطينية.


 


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