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الداخلية: أكثر من 11 ألف سوري غادروا الأردن

منذ 54 ثانية
الداخلية: أكثر من 11 ألف سوري غادروا الأردن

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا المخيمات داخل الأردن إلى سوريا بشكل طوعي بلغ 1053 لاجئاً. وأوضحت الوزارة، في تصريح يوم السبت، أن عدد اللاجئين السوريين المغادرين من خارج المخيمات بلغ 10,262، ليصل بذلك العدد الإجمالي للاجئين المغادرين عبر مركز حدود جابر إلى 11,315 لاجئاً. من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد السوريين المغادرين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر مركز حدود جابر، بما في ذلك السوريين القادمين من دول أخرى، 52,406 أشخاص. وكان الأردن قرر في السادس من كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة في جنوب سوريا.

 

كشفت وزارة الداخلية عن الفئات المصرح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي، والذي يعدّ رابطاً حيوياً بين الأردن وسوريا. وبحسب كتاب صادر عن وزير الداخلية، تم تحديد الفئات من الأردنيين والسوريين المسموح لهم باستخدام المعبر، شريطة الالتزام بإجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية.

كما يستمر العمل بالسماح للفئات التي حصلت مسبقاً على موافقة لاستخدام المركز الحدودي.

وتشمل الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة من الأردنيين: المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال محدد، وموظفو البنوك التجارية الأردنية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الحاصلون على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلاب الأردنيون الملتحقون بالجامعات السورية، بشرط توفر الوثائق الجامعية المطلوبة،والوفود الرسمية والاقتصادية.

ومن السوريين: المستثمرون وعائلاتهم الحاصلون على سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، والسوريون الحاصلون على الجنسية الأردنية، سواء بالجواز الأردني أو السوري.

 

 


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