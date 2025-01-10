تعاون أردني إماراتي لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة

وطنا اليوم:شهدت العلاقات الأردنية الإماراتية تطورا كبيرا على مختلف الصعد، خاصة في مجال العمل المناخي والبيئي، ونشر حلول الطاقة المتجددة.

وكانت الدولتان، قد شرعتا في توثيق هذه العلاقة منذ ما يزيد على 10 سنوات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمل المناخي بهدف الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الانبعاثات لمواجهة التحديات المناخية.

وتؤطر هذه العلاقات العديد من الاتفاقيات، أهمها إعلان نوايا في العام 2021 لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه، ومذكرة تفاهم في العام 2022 بين وزارة الطاقة وشركة مصدر الإماراتية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط، فضلاً عن اتفاقيتين وقعتا خلال فعاليات مؤتمر الأطراف “كوب 28”.

وتشملان تطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط مع نظام بطارية لتخزين الطاقة، ودراسة جدوى تطوير محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالقرب من ميناء العقبة.

كما يتضمن العمل المناخي الإماراتي الأردني مشاريع نوعية تسهم بتعزيز قطاع الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والذي من شأنه أن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري.

ومن بين المشاريع البارزة التي تنفذها شركة مصدر في المملكة، محطة بينونة للطاقة الشمسية، وهي أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الأردن، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، وحيث يُنتج المشروع طاقة تكفي لتزويد حوالي 160 ألف منزل سنويًا، ويساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 360 ألف طن سنويًا.

وكذلك، هناك محطة الطفيلة لطاقة الرياح التي تعد أول محطة تجارية لطاقة الرياح في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تبلغ 117 ميجاواط، وأسهمت المحطة في زيادة قدرة توليد الكهرباء في الأردن بنسبة 3%.

وتعد الشراكة مع شركة مصدر الإماراتية مهمة لتعزيز جهود توفير وقود الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي المتميز للأردن للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في المملكة.

ويشكل أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي تنطلق فعالياته في العاصمة الإماراتية الأحد المقبل تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام” فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والبيئية والمناخية بين العديد من الدول، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، من خلال مؤتمرات وفعاليات أهمها ملتقى “المركز العالمي لتمويل المناخ”، والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).