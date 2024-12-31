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العيسوي يشارك بتشييع جثمان العدوان

منذ دقيقة واحدة
العيسوي يشارك بتشييع جثمان العدوان

وطنا اليوم:مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان العين ومدير الأمن العام الأسبق الفريق المتقاعد عبد الرحمن محمد علي الذياب العدوان.
ونقل العيسوي، خلال مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، مستذكرًا مناقب الفقيد وخدماته التي قدمها في مواقع المسؤولية التي تولاها، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
يُشار إلى أن مسيرة الفقيد كانت حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية، وتدرج في الخدمة، حيث تولى منصب قائد قوات البادية الملكية، ورئيس محكمة الشرطة، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتخطيط، ومدير الأمن العام. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضوًا في مجلس الأعيان الثامن والعشرين


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