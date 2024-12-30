عاجل.. أمطار وبرد وتوقعات تساقط زخات ثلج فوق قمم جبال الشراة

وطنا اليوم_تتأثر المملكة الاثنين، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة؛ لتكون أقل من معدلاتها العامة بنحو (3-4) درجات مئوية.

ووفق الأرصاد الجوية؛ يكون الطقس بارداً جداً وغائماً، مع هطول أمطار متفرقة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

تمتد الهطولات مساءً لتشمل المناطق الجنوبية الغربية. الرياح تكون جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

تحذيرات يوم الاثنين:

خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.

تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب والغيوم المنخفضة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

العواصف الرعدية وتساقط البرد.

يوم الثلاثاء؛ يستمر الطقس بارداً جداً وغائماً، مع هطول الأمطار، في أغلب المناطق، خاصة الأجزاء الغربية. تكون الهطولات غزيرة أحياناً، ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يزيد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.

تشير التوقعات إلى احتمال تساقط زخات ثلجية ممزوجة بالمطر لفترة قصيرة وغير مؤثرة فوق قمم جبال الشراة خلال ساعات الفجر.

مع ساعات الليل، تضعف فرص الهطول تدريجياً، ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية مع انخفاض سرعة الرياح.

تحذيرات يوم الثلاثاء:

خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.

تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب والغيوم المنخفضة.

العواصف الرعدية وتساقط البرد.

الابتعاد عن أماكن تجمع المياه والانزلاقات على الطرق المبتلة.