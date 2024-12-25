السلطات السورية تحرق نحو مليون حبة كبتاغون أنتجها الاسد

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الجديدة في سوريا إحراق كميات كبيرة من المخدّرات منها نحو مليون من حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال مصدر في إدارة الأمن العام “قامت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة بالعثور على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق، وبالتحديد داخل المربع الامني في منطقة كفرسوسة”، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور على ما يقارب أو يفوق المليون حبة كبتاغون قمنا ، لافتا الى إحراقها على الفور”.

وأفاد مصوّر فرانس برس بأنّ عناصر أمن أشعلوا النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول ونحو خمسين كيسا صغيرا تحتوي على حبوب كبتاغون وردية اللون.