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العثور على جثث تحت أنقاض موقع اغتيال نصر الله

24 ديسمبر 2024
العثور على جثث تحت أنقاض موقع اغتيال نصر الله

وطنا اليوم:أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان العثور على ثلاث جثث تحت أنقاض مبنى في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، والذي كان قد تعرض لغارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 27 سبتمبر، وأسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وأشارت الوكالة إلى أن فرق الدفاع المدني استأنفت صباح اليوم عمليات البحث في موقع الغارة، وتمكنت من انتشال الجثث الثلاثة التي نُقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت لإجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هويتهم. ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين آخرين.
وذكرت الوكالة أن الغارة التي استهدفت ما وصفته بـ”المقر المركزي” لحزب الله في الضاحية الجنوبية أدت إلى تسوية عدة مبانٍ بالأرض. ورغم حجم الدمار، لم تُعلن وزارة الصحة اللبنانية حتى الآن الحصيلة الرسمية لعدد القتلى والجرحى.

خلفية النزاع
منذ 27 نوفمبر 2023، يسري وقف لإطلاق النار بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية، بعد نزاع استمر منذ الثامن من أكتوبر، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة. الحرب بين الطرفين أسفرت عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص في لبنان، إلى جانب دمار واسع في معاقل حزب الله الموالي لإيران.
الغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله، أدت إلى مقتل حسن نصر الله وعدد من القيادات البارزة، من بينهم نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، وقائد عمليات الحزب في جنوب لبنان علي كركي، وفق ما أعلن الحزب في وقت سابق.


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