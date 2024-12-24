قرارات مجلس الوزراء ليوم الثُّلاثاء الموافق للرَّابع والعشرين من كانون الأوَّل 2024م

وطنا اليوم _

أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة*

• الموافقة على تمديد قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات حتى تاريخ 30/1/2025م.

• الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلِّق بمنح الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية بإلغاء شرط أن لا يقل حجم الاستثمار عن (15) مليون دينار.

• الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(270) شركةً ومكلَّفاً.

• الموافقة على قراري مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما مساحته (3024) دونماً من قطعتي أرض في الغمر وقريقرة وادي عربة، لصالح شركة تطوير وادي عربة، لغايات تأجيرها لإقامة مشاريع لزراعة النخيل والفواكه.

• الموافقة على تجديد رخصة المنطقة الحرَّة الممنوحة لشركة الأسواق الحرَّة الأردنية لممارسة نشاط الأسواق الحرَّة في مطار ماركا المدني اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية تاريخ (2025/4/30).

*ثانياً: قرارات تتعلَّق بأنظمة وخطط في مجالات البيئيَّة والصحَّة العامَّة*

• إقرار نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2024م.

• الموافقة على إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.

*ثالثاً: قرارات تتعلَّق بأنظمة ومشاريع حقوقية*

• الموافقة على الأسباب الموجبة لـ مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م.

• الموافقة على وثيقة قرار المنحة (Grant Award Decision) المقدمة من الحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، المتضمن منحة بقيمة (200) ألف يورو لتمويل تنفيذ مشروع تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان.