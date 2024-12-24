عامر الشوبكي :البنوك تحقق أرباحًا طائلة دون التزام مجتمعي

وطنا اليوم_قال الخبير الإقتصادي عامر الشوبكي عبر تغريدة له على منصة اكس ان البنوك، بفضل الفوائد الضخمة التي تجنيها من قروض الحكومة والأفراد والشركات، تحقق أرباحًا طائلة. وحدها نافذة البنك المركزي حققت للبنوك أكثر من ربع مليار دينار في 2023 من خزينة الدولة، وما زالت تحقق أرباحًا تاريخية!

على الحكومة ومجلس النواب التحرك فورًا لسن تشريع يُلزم البنوك بالمساهمة في خدمة المجتمع المحلي، وسد العجز في المستشفيات والمدارس، وتطوير النقل العام. لا يعقل أن تستمر البنوك في حصد هذه الأرباح الخيالية دون أي التزام تجاه الوطن والمواطن، أو حتى تجاه موظفيها البسطاء.