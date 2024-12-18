جامعة فيلادلفيا تنظم حملات إرشادية توعوية في مدارس المجتمع المحلي

وطنا اليوم:انطلاقا من رسالة الجامعة ورؤيتها في خدمة المجتمع المحلي وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس الجامعة بضرورة تقديم الخدمات التوعوية والارشادية ، نظم قسم الإرشاد النفس في كلية الاداب بإشراف الدكتورة سناء الخوالدة حملة توعوية وإرشادية في عدد من مدارس المجتمع المحلي شملت مدرسة الناصرية مديرية الزرقاء الثانية ، ومدرسة إسكان ابو نصير مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة و مدرسة الاميرة بسمة حيث تطرقت تلك الحملات لجملة من المواضيع الاجتماعية المختلفة مثل حملة لا للعنف ، حقوق الطفل ومخاطر التدخين ، تأثير لعبة تيرتيس على الذكريات المزعجة ، واستخدام الألعاب للكشف عن المشاكل النمائية عند أطفال الروضة .

وضمت الحملة مشاركات لعدد من طلبة الجامعة وهم لجين شديفات وديمة كمال، ولاء خالد، جود العمري، شمس الإسلام واصف، والطالبة هبة داوود.

وستستمر الجامعة بهذه الأنشطة الداعمة للمجتمع المحلي مع ضمان تحقيق الخدمة التوعوية في المجتمع المحلي.