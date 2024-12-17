14 إصابة بسبب المدافئ في عمّان والكرك

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تقديم الإسعافات الأولية لـ 14 شخصًا أصيبوا بضيق في التنفس خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة سوء تهوية المنازل أثناء استخدام المدافئ، وتسرب الغاز من إحدى المدافئ، بالإضافة إلى استنشاق أدخنة من منقل حطب استُخدم داخل المنزل، وذلك في حوادث منفصلة وقعت في محافظتي العاصمة والكرك.

وأكدت المديرية على أهمية اتباع إجراءات السلامة الوقائية عند استخدام المدافئ، مشددة على ضرورة توفير التهوية الجيدة، وعدم النوم وترك المدفأة تعمل، ومراقبة الأطفال لتجنب الحوادث.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي طارئ عبر رقم الطوارئ (911)