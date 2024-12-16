المومني: الأردن يتعامل مع الحالة السورية كما هو شأن داخلي

وطنا اليوم_أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، عميد كلية الأمير حسين للدراسات الدولية، الدكتور حسن المومني، أن الأردن يمتلك الادوات والسمعة الدبلوماسية والقبول لدى الداخل السوري، مؤكدا أن الأردن يتعامل مع الحالة السورية كما هو شأن داخلي.

وقال المومني لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني ، إنّ اجتماعات العقبة حول سورية التي عقدت أمس السبت، هي مبادرة أردنية دبلوماسية، تعكس رغبة الأردن بالوقوف بجانب الشقيق السوري، والاستمرار بالتعاطي فيما يحدث في الداخل السوري.

وتابع انّ اجتماع العقبة أفرز توافقًا لدى دول الإقليم والعالم الاكثر اشتباك داخل سوريا، وخلق ظروفًا حقيقة تمنع سورية من الاتجاه للفوضى.